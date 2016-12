Facebook

Miller, test a 4 ruote Il pilota Honda LCR ha sfidato la Civic type R sul circuito Tazio Nuvolari: presenti anche i driver Gabriele Tarquini, Tiago Monteiro, Matt Neal, Gordon Shedden e Jack Clarke. Il 20enne australiano prima ha guidato la RC213CV di MotoGp poi ha ricevuto una lezione di guida per finire con giri di prova sulla vettura usata in WTCC. "Che giornata fantastica, è stato divertente provare una vettura così. Grazie a Honda e Castrol per avermi sostenuto in questa annata" ha detto Miller. >