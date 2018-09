Marc Marquez vince il GP di Aragon e allunga ancora in vetta al mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha trionfato davanti al pubblico di casa al termine di un duello mozzafiato con la Ducati di Dovizioso, che alla fine si è accontentato del 2° posto davanti alla Suzuki di Iannone scivolando a - 72 dalla vetta. Bella rimonta di Valentino Rossi, che ha chiuso 8° in un weekend comunque difficile. Clamorosa caduta alla prima curva per Jorge Lorenzo con l'altra Ducati.