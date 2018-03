Facebook

Marc Marquez al Camp Nou per Barcellona-Atletico Tante eccellenze e volti noti in tribuna al Camp Nou per il big match di Liga tra Barcellona e Atletico Madrid. Ad assistere all'1-0 dei catalani c'era anche il campione del mondo di MotoGP, Marc Marquez, ospite della società blaugrana. Per lui foto di rito con Messi e compagni. Presente anche il pilota di Formula 1 Sergio Perez, volante della Force India, e diversi volti noti della NFL. >