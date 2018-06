Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Marc fa Texas Tornado Marc Marquez si conferma imprendibile sul circuito di Austin e conquista la sesta pole in altrettante edizioni del GP delle Americhe. Lo spagnolo della Honda non si fa condizionare neanche da una caduta e chiude le qualifiche in 2'03''658, regolando la Yamaha di un Vinales in crescita (+ 0''406) e la Suzuki di un ottimo Iannone (+ 0''551). In seconda fila Valentino Rossi (5°), dietro a Zarco e davanti a Lorenzo. Solo 8° Dovizioso con l'altra Ducati. >