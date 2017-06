Facebook

La MotoGP va a teatro Barcellona, una delle più belle città al mondo, questo fine settimana accoglierà il settimo appuntamento della MotoGP e la sua famosa Rambla e l’edificio più significativo sulla grande via cittadina sono stati palcoscenico di quello che è l’evento di apertura Gran Premio. Maverick Viñales, Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno visitato il Gran Teatro del Liceu, tra i luoghi più famosi della città catalana. I tre piloti, di casa a Barcellona, hanno passeggiato per le stupende sale dell’edificio fino a salire sul palco e ammirare la spettacolare platea in una mattinata dal grande significato culturale ed artistico. >