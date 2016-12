Facebook

La Ducati Desmo16 GP Rosso fluo e molto bianco: ecco la livrea della Ducati Desmo16 GP per il prossimo Mondiale di MotoGP. Sulla moto di Dovizioso e Iannone confermate le quattro "alette" per cercare di prendere il volo in pista. Colorazione che piace moltissimo ai piloti: "E' bellissima, ora speriamo che sia anche veloce". Sulla carena anche il numero 90 per festeggiare il compleanno della casa di Borgo Panigale: "Ducati compie 90 anni e avere questo numero sulla Desmosedici è motivo di orgoglio", ha detto Domenicali. >