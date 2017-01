Facebook

La Ducati cambia lato B Sono iniziati i test MotoGP per i collaudatori. A Sepang Michele Pirro è sceso in pista per testare la nuova Ducati GP17 di Lorenzo e Dovizioso. In Malesia è saltato subito all'occhio il lato B inedito della nuova creazione di Dall'Igna. Lo scarico posteriore è stato postato sulla destra e non più in posizione centrale come nella precedente versione. Ora toccherà a Casey Stoner testare la moto. >