Jorge Lorenzo vince, ciao Yamaha A Valencia Jorge Lorenzo saluta la Yamaha con una vittoria. Gara in solitario per il maiorchino che, scattato dalla pole position, non ha mai mollato la prima posizione. Seconda posizione per il campione del mondo Marc Marquez che dopo la metà gara ha lasciato la compagnia di Rossi e Iannone. Terzo gradino del podio per il ducatista che ha battuto il pesarese dopo un bellissimo duello senza esclusione di colpi. >