Jorge Lorenzo va alla Ducati: ha firmato per due anni Si chiuderà a fine stagione, dopo 9 anni e 3 titoli mondiali, il felice connubio tra Jorge Lorenzo e la Yamaha. Il pilota spagnolo ha deciso di sposare per le prossime due stagioni il progetto Ducati. Non è la prima volta che il campione maiorchino salirà in sella a una moto italiana, dopo i due anni e altrettanti mondiali vinti con l'Aprilia nella classe 250 nel 2006 e 2007. Ripercorriamo in foto la sua splendida carriera... >