Dovizioso, "test" con le Frecce Tricolori Giornata speciale per Andrea Dovizioso e la Ducati. A Rivolto, in provincia di Udine, la casa di Borgo Panigale ha incontrato Lamborghini e le Frecce Tricolori per uno scambio di doni nell'ambito dell'evento "Passioni Tricolori". Per il Dovi è stata l'occasione per farsi un volo acrobatico di mezz'ora a bordo di uno dei velivoli dell'Aeronautica Militare.

