Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Dovizioso e Stoner in pista insieme... in Lamborghini Andrea Dovizioso e Casey Stoner in pista insiema a Imola. Non sulla Ducati bensì su una Lamborghini Huracan. I due piloti hanno provato la superauto a Imola in una giornata all'insegna del divertimento e dell'adrenalina.