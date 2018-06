Facebook

Dovizioso diventa professore con Red Bull Andrea Dovizioso sale in cattedra... Con Red Bull il pilota della Ducati ha incontrato i ragazzi della Facoltà di Ingegneria di Firenze per una "lecture". Andrea ha raccontato ai ragazzi, insieme al suo capo tecnico Alberto Giribuola, ha raccontato gli ultimi 12 mesi di lavoro e i segreti della MotoGP: dalla vittoria del GP d’Italia 2017 fino ad arrivare al Mugello 2018, ormai alle porte. Nell’Auditorium del Centro Didattico Morgagni di Firenze, il Dovi ha ispirato gli studenti con il racconto della sua storia in MotoGP, della sua crescita e dell’importanza del valore di team per il successo. Ispirandosi proprio a quest’anno di successi- da Mugello 2017 a Mugello 2018- Red Bull dedica ad Andrea una Hero Can Limited Edition. La lattina, disponibile nei punti vendita a partire da maggio, celebra il pilota e i suoi risultati sportivi. >