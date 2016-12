Facebook

Dovizioso, che sfortuna Sfortuna nera per Andrea Dovizioso. Dopo l'incidente con Iannone in Argentina, questa volta il pilota della Ducati è stato steso dalla Honda di Dani Pedrosa. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto che ha preso in pieno la GP 16 numero 4. Per il pilota di Forlì una grande botta alla gamba sinistra e un'altra gara buttata. Le scuse di Pedrosa sono arrivate subito.

