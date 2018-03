Facebook

Dovi ruggisce per primo Andrea Dovizioso vince il GP del Qatar e conquista i primi 25 punti in palio nella stagione 2018 della MotoGP. Il pilota Ducati trionfa al termine di una rimonta inesorabile regolando la Honda di Marc Marquez in una volata finale mozzafiato. Terzo posto per un grande Valentino Rossi, mentre restano giù dal podio Crutchlow, Petrucci e Vinales. Solamente 8° il poleman Zarco, caduta l'altra Ducati di uno sfortunato Jorge Lorenzo. >