Dovi, quinta sinfonia Andrea Dovizioso vince il GP del Giappone al termine di un duello spettacolare con Marc Marquez e tiene più viva che mai la lotta per il titolo mondiale. Il pilota Ducati infila la Honda all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti a tutti per la quinta volta in stagione e accorciando a - 11 dallo spagnolo in classifica iridata. Sul podio anche la Ducati Pramac di Petrucci, mentre finisce presto la gara di Valentino Rossi, caduto dopo pochi giri. >