Caduta Dovi-Lorenzo-Pedrosa Incredibile a Jerez. A 8 giri dalla fine una brutta caduta ha coinvolto Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa mentre erano in lotta per la seconda posizione. Lo spagnolo della Ducati e quello della Honda si sono scontrati finendo a terra. Il numero 99, però, ha coinvolto nell'incidente anche il compagno che, incolpevole, ha visto terminare così la sua gara regalando punti importanti a Marc Marquez in ottica Mondiale. Contatto che è stato visionato dalla direzione gara: nessun provvedimento. >