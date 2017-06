Facebook

Brindisi in Ducati Brindisi alla Ducati per festeggisare le vittorie di Dovizioso al Mugello e a Barcellona e il podio di Petrucci nel GP d'Italia. Oggi tutta l’Azienda si è ritrovata alla fine delle linee Scrambler e Multistrada con Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e il collaudatore Michele Pirro Per l’occasione è stata fatta anche una maglietta celebrativa, indossata da Domenicali, per tutti i dipendenti. >