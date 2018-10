Facebook

MotoGP: in Australia vince Vinales Dopo 25 gare senza vittorie è finito il digiuno della Yamaha in MotoGP: merito di Maverick Vinales che ha trionfato nel GP d'Australia. A Phillip Island domenica perfetta per lo spagnolo che ha salutato la compagnia degli avversari e ha tagliato il traguardo in solitaria. Seconda posizione per Iannone (Suzuki) che ha vinto il duello con Dovizioso (Ducati). Sesto Valentino Rossi, ritiro per Marquez dopo essere stato tamponato da Zarco. >