MotoGP, ad Assen torna la sfida Marquez-Rossi Come previsto, Marc Marquez non si è lasciato scappare la 47.a pole della MotoGP e ad Assen si è messo tutti alle spalle con un gran giro. Lo spagnolo della Honda ha chiuso con il tempo di 1'32"791, precedendo di un soffio il compagno di marca Crutchlow, Rossi (Yamaha) e Dovizioso (Ducati), tutti racchiusi in 79 millesimi. In seconda fila anche Rins e Vinales. Serttima l'Aprilia di Aleix Espargaro, Iannone nono davanti a Lorenzo. >