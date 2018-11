Facebook

MotoGP, a fuoco la Suzuki di Rins Non è iniziato nel migliore dei modi in fine settimana di Sepang per Alex Rins. La sua Suzuki numero 42, infatti, ha preso fuoco mentre si trovava in corsia box per la classica fase di riscaldamento del motore. Probabilmente della benzina è finita sullo scarico, inciendiandosi e avvolgendo la GSX RR. Attimi di paura, ma per fortuna nessun danno ai meccanici. Qualcuno in più per la moto... >