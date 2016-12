Facebook

Moto3, a Brno gioia Antonelli dopo la grande paura Niccolò Antonelli si aggiudica la prima vittoria in carriera nel Motomondiale a Brno dopo una gara caratterizzata da incidenti e botti paurosi. Apprensione per quello scatenato da Rodrigo, con l'argentino che ha perso i sensi per circa un minuto. Le sue condizioni fortunatamente sono stabili e ora il 18enne della KTM è cosciente. >