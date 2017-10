Facebook

Moto2, Morbidelli campione a Sepang L'Italia torna a fregiarsi di un titolo nel Motomondiale otto anni dopo l'ultima vittoria firmata Vale Rossi in MotoGP nel 2009. Lo fa grazie a Franco Morbidelli, che si è laurato campione della Moto2 con una gara di anticipo. A Sepang il pilota della Kalex ha potuto festeggiare prima della gara per via del forfait di Luthi, costretto ad alzare bandiera bianca dopo la caduta in prova. In gara "Morbido" è statp terzo dietro alle Ktm di Oliveira e Binder. >