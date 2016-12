Facebook

Moto2, Marini e Baldassarri in galleria del vento Il team di Moto2, Forward Racing, e i suoi piloti, Lorenzo Baldassarri e Luca Marini, hanno svolto una giornata di test nella galleria del vento “Raffaele Balli” del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia. Le prove, coordinate dal prof. Francesco Castellani, sono state indirizzate al perfezionamento della posizione in moto dei due piloti al fine di minimizzare il “drag” e migliorare la velocità massima in rettilineo. Baldassarri e Marini, entusiasti per l’iniziativa, sono saliti in sella alle loro Kalex 2016 questa volta senza sfrecciare sull’asfalto del mondiale ma venendo investiti da un flusso d’aria che ha toccato picchi di 160km/h.

