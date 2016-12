Facebook

Moto2, incidente terribile: muore Luis Salom Tragedia a Barcellona. Durante le prove libere della Moto2 Luis Salom è stato vittima di una brutta caduta e ha perso la vita in seguito alle ferite riportate. Lo spagnolo, 24 anni, era finito a terra alla curva 12, rimanendo a terra immobile nella ghiaia. Salom è stato subito soccorso dai dottori del tracciato e quindi trasportato in ambulanza al centro medico del circuito. Poi la corsa in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. >