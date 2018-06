Facebook

Pedrosa, test F1 Non solo Marc Marquez. Anche il compagno di team (ancora per poco) Dani Pedrosa ha avuto il piacere di provare la Formula 1. A Zeltweg lo spagnolo, fresco di addio alla Honda, è sceso in pista con la Toro Rosso e ha fatto segnare un tempo più veloce di un secondo rispetto a Marquez: 1'13"6.

