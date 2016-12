Facebook

Superprestigio, Marquez secondo a Barcellona Marc Marquez ha chiuso il suo 2015 con un secondo posto nel Superprestigio, il classico appuntamento di fine stagione, che a Barcellona mette di fronte piloti del Motomondiale e specialisti della derapata in una gara di dirt track spettacolo. Lo spagnolo della Honda ha dovuto cedere nella superfinale all'americano Brad Baker, dopo aver vinto nella categoria dei velocisti. Niente da fare per Mattia Pasini, Francesco Cecchini e Lorenzo Baldassarri (fratturatosi in allenamento). >