Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Honda, festa a Motegi con tutti i piloti Marc Marquez ha capitanato lo schieramenti dei piloti Honda di tutte le specialità, dalla MotoGP alla Indy, che si sono ritrovati a Motegi per la tradizionale festa di fine stagione del costruttore giapponese. Non è mancato anche un giro di pista con Marquez e la sua RC213V insieme alla monoposto con cui Sato ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis. Assente Alonso, per la F1 c'era Vandoorne.

>