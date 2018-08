Facebook

Spagna fuori dal Mondiale: le reazioni dei siti stranieri L'eliminazione della Spagna dal Mondiali vista dalle edizioni online dei principali siti stranieri: in Spagna Marca parla di "rigori maledetti" mentre As scrive "altra delusione mondiale". In Inghilterra, "The Independent " e la "BBC" titolano di un vero e proprio shock per le Furie Rosse, tornate a casa per mano della Russia. "Spagna alelrgica ai Paesi ospitanti" scrive il francese Le Parisien. >