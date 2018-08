Facebook

Russia 2018: Tunisia-Inghilterra 1-2, le foto del match L'Inghilterra non stecca l'esordio al Mondiale in Russia. I "Tre Leoni" di Southgate hanno dominato il match contro la Tunisia, trovando però la vittoria per 2-1 solo al 91'. Vantaggio inglese all'11' con un tap-in vincente di Kane in area di rigore, ma al 35' un rigore ingenuo concesso da Walker ha permesso a Sassi di pareggiare dal dischetto. Nella ripresa si è giocato a una sola porta, fino al gol vittoria - ancora di Kane - in pieno recupero. >