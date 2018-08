Facebook

Russia 2018, Portogallo-Marocco 1-0: le foto del match Basta una rete in apertura al Portogallo per battere 1-0 il Marocco nella seconda partita del Gruppo B, eliminando gli africani dalla competizione. Decisivo ancora una volta Cristiano Ronaldo, bravo al 4' a farsi trovare libero in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo battendo El Kajoui di testa. La reazione del Marocco è stata veemente con diverse occasioni per Benatia e compagni, senza però infilare la porta di Rui Patricio. >