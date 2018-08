Facebook

Russia 2018: le 10 stelle del firmamento mondiale Nel cielo sopra la Russia per un mese splenderanno alcune delle stelle più luccicanti del calcio mondiale. L'eterna sfida tra Messi e Ronaldo si sposta di migliaia di chilometri dalle consuete latitudini, ma sono tanti i campioni che sognano di portare a casa la Coppa del Mondo. C'è Neymar che vuole vendicare la figuraccia casalinga del 2014 e con lui l'ex compagno Suarez il morso a Chiellini. Poi c'è Salah che vuole chiudere alla grande la miglior stagione della carriera, ci sono Kane e Griezmann che con i loro gol fanno sognare Inghilterra e Francia. La Top-10 è chiusa dal belga De Bruyne, il miglior centrocampista al mondo, Iniesta, che vuole l'ennesimo trionfo prima della pensione dorata in Giappone, e infine Lewandowski, il polacco in rotta con il Bayern valutato 200 milioni di euro. >