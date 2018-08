Facebook

Russia 2018: Francia-Australia 2-1, le foto del match Nel primo match del Gruppo C, la Francia supera a fatica (2-1) l'Australia e sale subito in vetta al girone. A Kazan, la squadra di Deschamps passa al 58' grazie a un rigore di Griezmann, assegnato con l'aiuto del Var. I Socceroos trovano il momentaneo pareggio poco dopo (62'), quando Jedinak non sbaglia dagli 11 metri (fallo di mano di Umtiti). A decidere il match è Pogba, che all'80' segna con un destro deviato in maniera decisiva da Behich. >