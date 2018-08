Facebook

Parigi accoglie i campioni: la festa per la Francia Migliaia, decine di migliaia di persone. Una festa bellissima, con il sole di Parigi che volgeva al tramonto. La Francia si è regalata una festa meravigliosa per celebrare la conquista della seconda Coppa del Mondo. Atterrata all'aeroporto Charles de Gaulle alle 17, la nazionale francese ha sfilato con il pullman scoperto sugli Champs Elysées, in mezzo ad una folla enorme di gente in festa. Poi la squadra con Deschamps si è recata all'Eliseo, accolta dal premier Macron e dalla moglie Brigitte. Assieme hanno cantato l'inno nazionale, poi nel cortile interno, davanti a mille persone invitate, si sono scatenati Pogba e compagni con canti e discorsi. Macron ha indirizzato il proprio personale discorso alla squadra: "Non dimenticheremo mai quello che avete fatto. Questa squadra è bella perché unita, non cambiate mai". >