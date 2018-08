Facebook

Mondiali Russia 2018 - Ronaldo, un record storico: 85 gol con la nazionale portoghese Un altro pezzo di storia, un altro record infranto: Cristiano Ronaldo, con il gol al Marocco, stacca il mito Puskas e diventa il giocatore europeo ad aver segnato più gol con la maglia della propria nazionale. Sono 85 le reti di CR7 con il Portogallo in 151 presenze, superato il primato di Ferenc Puskas, che con l'Ungheria realizzò 84 gol in 85 partite.



Ronaldo, al suo quarto gol in questa edizione dei Mondiali, sale a quota 7 reti complessive ai Mondiali, a sole due lunghezze da Eusebio (9). I due sono gli unici portoghesi ad aver segnato almeno 4 gol in un'edizione dei Mondiali. Ronaldo è andato a segno in quattro edizioni differenti dei Mondiali: in gol anche nel 2006, nel 2010 e nel 2014.



A livello Mondiale, c'è un solo giocatore che ha segnato più gol di Ronaldo con la propria nazionale. Si tratta di Ali Daei che, con la maglia dell'Iran, ha segnato 109 gol in nazionale.



Per spiegare la straordinarietà di Ronaldo, di seguito i migliori marcatori di tutti i tempi delle principali nazionali del mondo. Per intenderci, il miglior marcatore della storia dell'Italia è Gigi Riva, con 35 gol.



Pelé (Brasile) 77 gol in 92 presenze

Klose (Germania) 71 gol in 137 presenze

Leo Messi (Argentina) 64 gol in 124 presenze

Zlatan Ibrahimovic (Svezia) 62 gol in 116 presenze

David Villa (Spagna) 59 gol in 98 presenze

Robert Lewandowski (Polonia) 55 gol in 95 presenze

Edin Dzeko (Bosnia) 52 gol in 88 presenze

Luis Suarez (Uruguay) 51 gol in 99 presenze

Thierry Henry (Francia) 51 gol in 123 presenze

Robin Van Persie (Olanda) 50 gol in 102 presenze

Gigi Riva (Italia) 35 gol in 42 presenze



