Mondiali 2018: Rudy ci rimette il naso Il centrocampista della Germania Sebastian Rudy, costretto a uscire dopo mezz'ora del primo tempo della partita contro la Svezia valida per la fase a gironi del Mondiale in Russia, ha riportato la frattura del setto nasale dopo aver ricevuto una scarpata in pieno volto dall'attaccante Toivonen. Il giocatore si sottoporrà lunedì a una radiografia per capire se potrà tornare a disposizione per impegno di mercoledì contro la Corea del Sud. >