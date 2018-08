Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiali 2018: Putin sfida Infantino sulla Piazza Rossa Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Fifa Gianni Infantino hanno giocato a calcio sulla Piazza Rossa, segnando un gol a testa. Lo comunica la Tass. Putin e Infantino hanno fatto due tiri in porta durante l'inaugurazione di un torneo tra squadre giovanili sulla Piazza Rossa. Alla partita iniziale hanno partecipato alcune stelle del calcio internazionale come il portiere spagnolo Iker Casillas e l'ex difensore del Barcellona Carles Puyol. Ad allenare le squadre c'erano gli ex campioni del mondo Ronaldo Nazario e Lothar Matthaus. >