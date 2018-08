Facebook

Mondiali 2018, pari pesante tra Senegal e Giappone Giappone-Senegal 2-2. E' un pareggio che non disturba e non fa male. Giappone e Senegal spartiscono la loro voglia (e capacità) di giocare un buon calcio, molto offensivo, e di guardare agli ottavi di finale con reciproca fiducia. Il gol di Mané in avvio trova la replica di Inui al 34'; la rete di Wague a metà ripresa è pareggiata dall'ex Milan Honda subito dopo. Bravi tutti e anche l'arbitro Rocchi, calmo e preciso. >