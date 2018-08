Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiali 2018, le foto di Serbia-Brasile 0-2 Il Brasile non fa scherzi e passa il turno al Mondiale in Russia come primo del girone E. I verdeoro, pur soffrendo per buona parte del secondo tempo, hanno battuto 2-0 la Serbia con un gol per tempo. Vantaggio firmato al 35' da Paulinho con un inserimento centrale assistito alla perfezione da Coutinho. Alisson nega il pari ai serbi nella ripresa, poi Thiago Silva al 68' chiude i giochi sugli sviluppi di un corner. Agli ottavi il Messico. >