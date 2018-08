Facebook

Mondiali 2018, le foto di Danimarca-Francia La Francia ha vinto il Gruppo C del Mondiale in Russia 2018, chiudendo davanti alla Danimarca che si qualifica come seconda. Questo è il verdetto dello scontro diretto della terza giornata dove gli uomini di Deschamps non sono andati oltre lo 0-0 con gli scandinavi. Poche le occasioni da una parte e dall'altra, giusto un paio di occasioni per Griezmann e Mbappé. La Danimarca di Eriksen incontrerà la Croazia agli ottavi di finale. >