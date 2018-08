Facebook

Mondiali 2018, la Spagna agguanta il Marocco nel recupero A Kaliningrad la Spagna pareggia a sorpresa contro un ottimo Marocco nell'ultima giornata del gruppo B dei Mondiali 2018. Al 14’ Boutaib sblocca il risultato, ma Isco pareggia i conti al 19’. Nella ripresa i marocchini passano con En-Nesyri (81’), ma Aspas al 93’ firma il 2-2 finale. Le Furie Rosse staccano il pass per gli ottavi di finale, chiudendo al primo posto per aver realizzato un gol in più del Portogallo, e volano ad affrontare la Russia. >