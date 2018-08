Facebook

Mondiali 2018: Iran-Portogallo 1-1, le foto del match Nell'ultimo turno del Gruppo B, il Portogallo pareggia contro l'Iran (1-1) e si qualifica per gli ottavi come seconda del proprio girone dietro alla Spagna. Quaresma sblocca la gara al 45', poi Cristiano Ronaldo fallisce un calcio di rigore al 53' (parata di Beiranvand). L'Iran non molla e ci crede fino alla fine, trovando il pari con un rigore di Ansarifard (93') ma non basta per gli uomini di Queiroz. Agli ottavi c'è Portogallo-Uruguay. >