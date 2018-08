Facebook

Mondiali 2018, Inghilterra-Belgio 0-1: le foto Il Belgio non sbaglia un colpo ai Mondiali di Russia 2018. Al Kaliningrad Stadium la squadra di Martinez batte 1-0 l'Inghilterra e, nello spareggio per la vetta del Gruppo G, chiude il girone a punteggio pieno. Dopo un primo tempo a ritmi bassi, decide tutto una magia a giro di Januzaj al 50'. Agli ottavi per i Diavoli rossi ora c'è il Giappone. Southgate invece evita la parte più dura del tabellone e dovrà vedersela con la Colombia. >