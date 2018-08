Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiali 2018: Giappone agli ottavi... col giallo Clamoroso ai Mondiali di Russia 2018. Il Giappone perde con la Polonia ma vola ugualmente agli ottavi di finale. Un evento storico, ottenuto... grazie ai cartellini. È infatti il fair play in questo mondiale, ovvero il minor numero di ammonizioni prese rispetto al Senegal, a consentire alla squadra di Nishino di passare il girone come seconda. Il gol vittoria di Bendarek, per una Polonia già eliminata, aveva aggiustato la differenza reti di Giappone e Senegal, uguale in tutto. Hanno deciso quindi i cartellini. >