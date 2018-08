Facebook

Mondiali 2018: Egitto-Uruguay 0-1, le foto del matc Un colpo di testa imperioso di Gimenez al 90' ha regalato i tre punti all'Uruguay nell'esordio della Celeste al Mondiale in Russia. A Ekaterinburg, contro l'Egitto di Cuper è arrivato l'1-0 sofferto per gli uomini di Tabarez, traditi dalla cattiva luna di Suarez - che ha sbagliato tre occasioni ghiotte - e dalla sfortuna di Cavani fermato dal palo. Per i Faraoni, senza Salah, una prova di sostanza ma senza grossi spunti offensivi. >