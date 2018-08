Facebook

Mondiali 2018: ecco la torta... Messi Mentre Leo Messi festeggia il suo 31° compleanno in ritiro insieme ai suoi compagni, i tifosi argentini presenti in Russia - in attesa che la Pulce trascini i suoi al riscatto contro la Nigeria - non sono mancati al party organizzato dalla città di Bronnitsy, campo base della Seleccìon: per adulti e bambini presenti una bella fetta della torta gigante che raffigura il campione del Barcellona. >