Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiali 2018: anche Zagabria in festa Niente lacrime in Croazia. La sconfitta in finale ai Mondiali di Russia 2018 contro la Francia ha lasciato sì l'amaro in bocca ai tifosi, ma a Zagabria è scattata comunque la festa alla fine della partita. Un omaggio orgoglioso al grande torneo giocato dagli uomini di Dalic. Cori, canti e bandiere per festeggiare il Mondiale disputato da protagonisti. >