Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

La metro di Parigi omaggia la Francia campione Sei nuove stazioni della metropolitana in onore della Francia campione del mondo. Così la RATP ha pensato di celebrare il trionfo dei Bleus ai Mondiali di Russia, modificando i nomi di sei fermate. Avron diventa "Nous Avron Gagné", Charles de Gaulle - Etoile si trasforma in "On a 2 Étoiles", Victor Hugo adesso è "Victor Hugo Lloris", Bercy trasformata in "Bercy les Bleus", Notre-Dame des Champs è "Notre Didier Deschamps", Champs Elysées-Clémenceau è "Deschamps Elysées - Clémenceau". >