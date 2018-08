Facebook

L'allenamento di Neymar: tra cadute e risate Lo fa per ridere e lo fa per i fotografi: Neymar, durante l'allenamento del Brasile, l'ultimo a Sochi prima della partenza di giovedì per Kazan, dove venerdì ci sarà il quarto di finale contro il Belgio, ha riproposto una delle sue mosse più famose in questo momento... la simulazione. Tra le risate dei compagni durante la fase di riscaldamento Neymar è finito a terra, mani sul volto e si è rotolato sul prato. Una scena che ha scatenato le risate dei compagni e che in questo Mondiale abbiamo visto più volte. Il clima nel ritiro della Seleçao è disteso. Come da tradizione Tite ha permesso ai suoi calciatori di giocare coi figli sul terreno di gioco. Neymar si è divertito quindi col figlio, Devi Lucca.

