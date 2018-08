Facebook

Izabel Goulart fa impazzire il Brasile e consola Trapp Izabel Goulart infiamma la Russia e fa impazzire il Brasile. La top model brasiliana, infatti, era in tribuna a Mosca per assistere alla vittoria della Seleçao contro la Serbia. Izabel è anche la fidanzata di Kevin Trapp, portiere della Germania fresco di eliminazione, e non è mancato un messaggio per lui: "Sono orgogliosa di te".

