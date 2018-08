Facebook

Inghilterra, "It's all over" "The dream dies", "It's all over". Muore il sogno, è tutto finito. Così i titoli dei quotidiani inglesi on line dopo la sconfitta ai supplementari contro la Croazia nella semifinale mondiale e una finale che sfugge ancora. Distrutti e in lacrime i giocatori e i tifosi dei Tre Leoni. Più di 30 milioni di persone - scrive il Daily Mail - hanno seguito il match di stasera in tutto il Paese che aveva sognato al gol di Trippier dopo appena 5' di gioco. "E' tutto finito" anche per The Indipendent. "Il sogno inglese tramonta contro la Croazia" scrive il Guardian. "Ci avete reso orgogliosi" il titolo del Sun, che aggiunge: "La Croazia ha spezzato il cuore di un paese" che inseguiva la finale, 52 anni dopo il mondiale vinto in casa. >